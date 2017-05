Olivia Lonsdale wint prijs voor rol in Silk Road

Silk Road was in meerdere categorieën genomineerd, waaronder die voor beste vrouwelijke acteerwerk. Lonsdale gaat er met die prijs vandoor. De prijs voor beste film, waarvoor Silk Road ook in de race is, wordt pas later uitgereikt en wordt door het publiek bepaald.



De thriller vertelt over drie twintigers die zich opwerken in de wereld van de internetcriminaliteit. Het verhaal is los gebaseerd op Maikel S, een scholier die vanuit Woerden een digitaal drugsimperium opbouwde. Uiteindelijk werd hij in de VS opgepakt en verdween voor jaren achter tralies.



Drank & drugs

Lonsdale brak internationaal door met haar rol in de clip van het nummer Drank & drugs van Lil Kleine & Ronnie Flex. Daarnaast was zij onder meer te zien in het veelgeprezen Prins. Silk Road is momenteel te zien via NPO Gemist.