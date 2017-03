Olivia Newton-John wil dolgraag reünie Grease

,,We denken na over manieren om het te doen. Er is nog niets aangekondigd", zei de zangeres. ,,Veertig jaar alweer, de tijd vliegt!" vervolgde ze.



Volgens de Britse krant The Mirror zou een reünie van Newton-John, Travolta en de rest van de cast voor de 68-jarige zangeres wel eens haar laatste optreden kunnen worden omdat ze overweegt met pensioen te gaan. ,,Terwijl de tijd verstrijkt denk ik eraan om minder te gaan werken en meer vrije tijd te nemen", aldus de zangeres, die er meteen aan toevoegde dat ze de afgelopen twintig jaar wel vaker dacht aan stoppen maar het uiteindelijk nooit doorzette.



De film Grease kwam uit in 1978, was een daverend succes en geldt als een klassieker voor velen. Een vervolg in 1982, zonder Newton-John en Travolta, had beduidend minder succes.