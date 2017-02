Onderscheiding voor Maarten 't Hart voor beste verhalenbundel

Turkse komedie scoort plots in Nederlandse bioscopen

16:32 De Turkse komedie Recep Ivedik 5 is een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De film, die donderdag zonder grote campagne of recensies in de theaters is gelanceerd, is na Hollywood-blockbusters John Wick 2 en Fifty Shades Darker de best bezochte bioscoopfilm op dit moment.