'Ongrijpbare' Anouk wint Edison voor haar oeuvre

,,Al twintig jaar staat Anouk aan de top. Rauw, eigenzinnig en ze maakte zelfs het Eurovisie Songfestival cool." De jury van de Edison Pop loofde Anouk uitgebreid en kende de zangeres gisteren de Oeuvre Edison toe.



De zangeres was niet de enige deelnemer aan het Songfestival die in de prijzen viel. Douwe Bob kreeg de Edison in de categorie pop voor zijn album Fool Bar. ,,De beste plaat die hij tot nu toe maakte", vond de jury, onder voorzitterschap van radiomaker Ruud de Wild. Zowel bij Anouk als Douwe Bob zegt de jury uit te kijken naar toekomstig werk.



André Hazes jr. won in de categorie volksmuziek voor zijn album Leef. Dat is zeventien jaar nadat zijn vader de Oeuvre Edison had geweigerd. Hazes, die overleed in 2004, sloeg de prijs af toen hij vernam dat de jury in eerste instantie had gekozen voor Doe Maar, dat de Edison niet in ontvangst wilde nemen.