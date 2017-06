Ontrouwe Jay-Z gelooft plotsklaps in wonderen

Net als bij zijn echtgenote Beyoncé lezen de liedteksten van Jay-Z tegenwoordig als de pagina’s van roddelmagazines zoals People of US Weekly. Vannacht zette de hiphopper zijn dertiende soloalbum 4:44 exclusief op zijn eigen streamingdienst Tidal. Vrijwel onmiddellijk verschenen de eerste showbizzberichten online. Want nu Jay-Z, vroeger niet te beroerd voor een publieke ruzie of ander rumoer, samen is met de grootste popzangeres van de planeet zijn persoonlijke interviews uitzonderlijk.

Dus doen de experts aan close reading van met name de songs Kill Jay-Z en 4:44. Want daarin maakt de rapper (Shawn Carter, 47) schoon schip. Omstandig biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor zijn eerdere misstappen. En voor het eerst gebeurt dat tot in de kleinste details. Zo voert Jay-Z zijn vrouw sprekend op. Zo ongeveer klonk Beyoncé’s reactie op de ontdekking van zijn affaires: You did what with who?/What good is a ménage à trois when you have a soulmate?/You risked that for Blue?

Maar met die ontrouw is het nu afgelopen, betoogt hij vol berouw: Look, I apologize, often womanize/Took for my child to be born/See through a woman's eyes/ Took for these natural twins to believe in miracles. Kortom: nu zijn kind is geboren en hij sinds de komst van de tweeling – twee weken geleden – zelfs in wonderen gelooft, is het afgelopen met womanizer Jay-Z. Hij bekijkt de zaken nu ‘vanuit vrouwelijk perspectief’.

Vergiffenis

Eerder haalde Beyoncé zelf al uit naar haar overspelige man met wie ze in 2008 huwde. You can taste the dishonesty/ It's all over your breath, zong ze vorig jaar onder meer in het nummer Pray You Catch Me op haar album Lemonade. De zangeres liet daarna in het midden of de tekst over haar man ging, hoewel Jay-Z er op Twitter wel rechtstreeks op reageerde: Ik bid om vergiffenis voor elke slechte beslissing die ik heb genomen, voor iedere vrouw die ik heb bespeeld.

Op het nieuwe album is Jay-Z openhartiger dan ooit. Zo spreekt hij ook voor het eerst over het beruchte liftincident, waarbij Beyoncé’s zus Solange hem aanviel, terwijl ze in het Standard Hotel in New York omlaag zoefden. Beyoncé zelf keek toe hoe haar zus Jay-Z keer op keer naar de keel vloog. ‘Ik had gewoon moeten toegeven dat ik fout zat,’ zegt Jay-Z nu op het album, dat samenwerkingen bevat met onder anderen Frank Ocean en Damian Marley. Stevie Wonder, Nina Simone en de Fugees komen langs op samples.

Ook dochter Blue Ivy (5) figureert. Ze opent de slottrack Legacy met een vraag: ‘Papa, wat is een testament? Dat legt haar vader haar uit in een tekst waarin hij ook meteen de erfenis verdeelt. Zijn aandeel in platenmaatschappij Roc Nation is voor haar. Net als zijn belang in Tidal. ‘Maar,’ zo zegt hij erbij. ‘Laat ook iets over voor jouw ‘siblings’ (nog steeds is het geslacht van de pasgeboren tweeling onduidelijk). Dan kunnen zij dat weer aan hun kinderen doorgeven.’