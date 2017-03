Ook Gerard Ekdom doet aan YouTube

In navolging van poldersterren als Frans Bauer, Gerard Joling en Giel Beelen, lanceert vandaag ook Gerard Ekdom een eigen YouTube-kanaal. Voor Het Ekdomein gaat de NPO Radio 2-dj wekelijks langs bij bekende Nederlanders om over hun muziekkeuze te praten.

Jij ook al zo’n YouTubekanaal? Waarom?

,,Ja, als zelfs Jan de Hoop gaat vloggen?! Maar je zult mij niet door een supermarkt zien lopen en horen zeggen: ‘Tadaa, we zijn nu bij de groenteafdeling’. Je gaat me ook geen uitsmijter zien bakken. De Platenkast, zoals het programma heet, gaat over muziek, is een beetje lollig en vooral lekker feelgood. En ik kan het lekker op mijn eigen manier doen. Op televisie heb je te maken met tal van regeltjes en je moet jezelf echt even ‘aanzetten’. Nu kan ik in alle vrijheid helemaal mezelf zijn.''

Over tv gesproken: je zit in de jury van het RTL 4-programma It Takes Two, maar je presenteert geen eigen programma meer. Mis je dat een beetje?

,,Ik verschijn soms ook nog in RTL Boulevard en RTL Late Night. Dus volgens mij doe ik genoeg. Maar je weet nooit. Ik krijg wel nog steeds van veel mensen de vraag wanneer Toppop3 terugkeert. Dat vond ik geweldig om te doen, maar het zou volgens mij nooit meer goed scoren op televisie. Alles is ‘on demand’. Ik moest mijn jongens van 9 en 11 laatst serieus uitleggen dat ik moest wachten tot Wie is de Mol? begon! ‘Als je wilt kijken, klik je toch gewoon op play?’''

Zouden je kinderen naar Het Ekdomein kijken?

,,Nee, die vinden het vooral leuk om naar videogames spelende mensen te kijken op YouTube. Heel apart vind ik dat altijd. Maar goed, ik sprak laatst ook iemand die meer dan 3 miljoen volgers had voor zijn kanaal over spoorwegovergangen. Mijn zoons kijken ook naar die jongens van StukTV en Enzo Knol. Echte popsterren zijn dat.''

Wat mogen we eigenlijk van je onlineprogramma verwachten?

,,Ik ga elke week bij een bekende Nederlander langs en die stel ik vragen als: ‘welke plaat wil je nooit meer horen?’ en ‘welk nummer draai je op je eigen begrafenis?’ Mijn eerste gast is Art Rooijakkers, maar ik ging ook op bezoek bij Dionne Stax, Dennis Weening, Eddy Zoëy en Wilfred Genee. En we playbacken telkens een nummer. Wilfred blijkt daar dus fantastisch goed in te zijn!''

Geef zelf eens een antwoord op die twee vragen?