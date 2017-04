Ook negende seizoen Holland's Got Talent is succes

Bij RTL4 zal er vanochtend vrolijk zijn gekeken naar de kijkcijfers. Dat ook Holland's Got Talent veel bekeken wordt, betekent dat de talentenjachtenavond van de zender nog steeds een groot succes valt te noemen. Hoewel de cijfers van The Voice of Holland en The Voice Kids de afgelopen maanden iets terugliepen, zijn de shows nog steeds belangrijke ankers voor RTL4. Met Holland's Got Talent zit de vrijdagavond zelfs weer wat in de lift.



Dat is ook goed nieuws voor Humberto Tan. Zijn vrijdagavonduitzending van RTL Late Night scoort traditioneel veel beter dan de rest van de week. Ook gisterenavond had hij een publiek van een kleine 1,3 miljoen mensen.



Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers dan Holland's Got Talent: 2,2 miljoen. Ook de nummers drie en vier van de kijkcijfertop werden op NPO 1 uitgezonden. Een Tegen 100 kwam op de derde plaats met een kleine 1,6 miljoen kijkers, net voor Witse.