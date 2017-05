Oostblokbeha's voor OG3NE en pruikenstress van Letse misthoorn

Tunnelshoppen

De OG3NE-zussen en hun gevolg resideren in het sjieke Premier Palace hotel, gelegen in één van de betere, met exclusieve shops bezaaide buurten van Kiev. Maar even buiten het best mondaine centrum heerst een volstrekt andere sfeer vol deprimerende woonblokken en stoffige wegen waarop roestige bussen wolken uitlaatgassen uitblazen. Een tip voor de dames: onder het stratenplan in de periferie zitten tunnels vol spotgoedkope winkeltjes waar het voor een habbekrats goed scoren is. Zo kost een ons gekruide, helaas ongekoelde Oekraïnse ham omgerekend 25 eurocent en een imposante Sovjetstijl-beugelbeha in de grootste cupmaat net geen vijf euro.

Uitgefloten

Worstelt de deelneemster van Servië in Kiev vooral met het volume van de windmachine, de Spaanse inzending heeft problemen van andere orde. Manel ligt in eigen land onder vuur na een tumultueus verlopen nationale finale. Manel won dankzij de voorkeur van de vakjury, het stemmende publiek in de studio zag liever een ander naar Kiev afreizen en floot Manel hartstochtelijk uit. Die reageerde met een nogal onbetamelijk wegwerpgebaar. Sindsdien is de verhouding tussen Spaanse media en de 21-jarige zanger zo stormachtig als die van Trijntje Oosterhuis met haar kledingkast. Of het nog goed komt? Tot overmaat van ramp bungelt Manel ook nog onderaan in de peilingen.

Pruiken

Wie het Eurovisie Songfestival voor de eerste keer bezoekt, valt van de ene in de andere verbazing. Zo zorgt een persconferentie van bij voorbeeld de kansloos geachte Letlandse inzending Triana Park gelijk voor omhoog krullende mondhoeken. Agnese Rakovska, zangeres van de band, doet of ze de in het Engelse gestelde vragen begrijpt, maar is in werkelijkheid het antwoordspoor volledig bijster. Dus raaskalt ze, terwijl het journaille met opgetrokken wenkbrauwen zit, over haar 'ontelbare pruiken' omdat ze zo vaak 'kapselkeuzestress' heeft. De laatste vraag gaat over de blokhakken waarop ze al dagen door Kiev wankelt. Haar antwoord, met een serieus gezicht: ,,I like Kiev to celebrate diversity.''