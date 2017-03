Oprah Winfrey overweegt presidentschap

VideoHet zou zomaar kunnen dat Oprah Winfrey (63) in 2020 meedoet aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De voormalige talkshowhost overweegt zich kandidaat te stellen nu Donald Trump ook zonder enige ervaring is verkozen.

,,Ik heb er eerder nooit over nagedacht'', zei Oprah in Bloomberg's The David Rubenstein Show. ,,Ik had de mogelijkheid zelfs nooit overwogen."

De gebeurtenissen rond Trump hebben haar gedachten echter veranderd. ,,Ik dacht, o jee, ik heb geen ervaring, ik weet niet genoeg.'' Met interessante blik: ,,Maar nu denk ik: óh, óh."

Vlak nadat Trump in de zomer van 2015 bekendmaakte dat hij zich namens de Republikeinen kandidaat zou stellen, noemde Trump Oprah als potentiële running mate. ,,Ik zou haar heel graag naast me hebben. Eerlijk gezegd denk ik dat we de race gemakkelijk zouden winnen'', was de opvallende quote.