Oude plattegrond Disneyland levert ruim zes ton op

Walt tekende de kaart samen met illustrator Herb Ryman in 1953, en gebruikte deze om zijn plannen aan te prijzen bij investeerders. Nadat zijn droom verwezenlijkt was met de opening van Disneyland in het Californische Anaheim in 1955, gaf hij de kaart aan een productie-assistent. De plattegrond dook pas een paar jaar geleden weer op.