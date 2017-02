Overleden acteur Bill Paxton wordt uit serie geschreven

Paxton had één van de hoofdrollen in de serie, die is gebaseerd op de film uit 2001 met Denzel Washington en Ethan Hawke. De eerste aflevering van Training Day werd pas enkele weken geleden uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het hele eerste seizoen is wel al opgenomen. Als Training Day een tweede reeks krijgt, is dat zonder het personage van Paxton, de detective Roarke speelde. ,,Bill was perfect en onvervangbaar als foute agent Frank Roarke", liet producent Barry Schindel weten.



De acteur overleed zaterdag op 61-jarige leeftijd na complicaties tijdens een hartoperatie. Hij werd bekend door films als Twister en Titanic en speelde een belangrijke rol in het HBO-drama Big Love.



Zijn familie maakte zijn overlijden zondag enkele uren voor de start van de Oscarceremonie bekend. Paxton kon wegens tijdgebrek niet meer worden opgenomen in de In Memoriam-compilatie van de ceremonie, maar actrice Jennifer Aniston stond tijdens haar introductie van het segment stil bij zijn dood.