Paay betaalt deel trouwparty niet wegens brandblaren door heet water

Patricia Paay heeft vanavond woest gereageerd op het feit dat het Claus evenementencentrum in Hoofddorp - waar ze 17 februari haar huwelijksfeest vierde - een incassobureau heeft ingeschakeld om haar te dwingen een nog openstaand deel van de partyrekening te betalen. Volgens de 67-jarige polderdiva liep ze ernstige brandwonden op tijdens de trouwpartij nadat een serveerster per ongeluk kokend water in haar decolleté had gemorst.

Paay vertelde aan Shownieuws dat ze het grootste deel van de rekening al heeft betaald. Een restantbedrag van circa 3000 euro, ontstaan omdat het feest iets uitliep, heeft ze bewust nog niet overgemaakt. ,,Dat heeft alles te maken met een pijnlijk incident tijdens het feest. Toen er koffie en thee werd geserveerd, goot een bediende onbedoeld heet water over mij heen. Het liep zo in mijn decolleté en het deed veel pijn. Ze hebben een ambulance gebeld, maar ik wilde niet mee. Ik wilde hoe dan ook bij de gasten blijven op mijn allerlaatste trouwfeest.''



Volgens Patricia is het feest verpest door het incident. En naderhand had ze langere tijd last van grote blaren. ,,Ik ben tijdens mijn party beschadigd geraakt en dan is het best raar dat ze, zonder ook maar een moment contact met mij op te nemen, rekeningen blijven sturen. Dat is boertig.'' Of ze van plan is na excuses de openstaande nota toch nog te betalen, liet ze in het midden.

'Geen onvertogen woord'

Volgens woordvoerster Joyce Cremer van het zalenentrum verliep het feest naar tevredenheid van het echtpaar. ,,Ze waren na afloop erg in hun nopjes over de party. Er viel geen onvertogen woord en ze gingen dan ook tevreden naar huis'', vertelde Cremer vandaag deze site.

Een groot deel van de rekening werd volgens de woordvoerster 'netjes voldaan' door Patricia (67) en haar 32-jarige man Robbert Hinfelaar. ,,Het feest is door ons uitvoerig geëvalueerd met het aanwezige personeel en onze conclusie is dat de geboden service en sfeer optimaal was. Wat ons betreft is er geen enkele aanleiding voor mevrouw en meneer om niet de volledig nota te betalen.''