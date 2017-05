Paris Jackson voor dakloze aangezien op filmset

,,Ik was één van de eerste mensen op de set en zat te wachten op de parkeerplaats. Komt er een kerel naar me toe die zegt dat daklozen niet zijn toegestaan", omschrijft de 19-jarige de situatie.



In een volgende tweet plaatst ze een foto van haar outfit; een harembroek met kort topje. Daar schrijft ze bij: ,,Ik zei oh sorry ik wacht op de mensen van haar en make-up, moet ik ergens anders wachten? En waarom denk je dat ik dakloos ben?"



Naast verschillende fans die juist lovende woorden voor Paris' kledingkeuze hadden, liet ook Stranger Things-actrice Mille Bobby Brown van zich horen. ,,Je ziet er fantastisch uit", aldus de tieneractrice, gevolgd door een zoenende emoji en een hartje.