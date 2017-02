'Patricia Paay gaat een geldbedrag met vijf, misschien zelfs zes nullen eisen'

De advocaat is van plan alle verantwoordelijken voor het verspreiden van het filmpje hoofdelijk aansprakelijk te stellen. ,,Ik wil ze allemaal veroordeeld hebben voor het schadebedrag. En hoe ze het daarna onderling verdelen, zoeken ze maar uit. Ik pak het geld van degene die het meest heeft, het grootste bedrijf, en hoe die dat dan weer verhaalt op een van de anderen, is zijn probleem.''

Afgeperst

Polderdiva Patricia Paay (67) werd vorige week ernstig in verlegenheid gebracht met een seksvideo die via een twitteraar online werd verspreid en onder meer door shockblog GeenStijl werd gepubliceerd. Paay werd al enige tijd afgeperst door iemand die dreigde het filmpje te verspreiden.

Advocaat Langelaar wéét dat smartengeldbedragen in Nederland eigenlijk nooit hoog oplopen. ,,Maar we gaan het toch proberen. We gaan jurisprudentie maken. Justitie is steeds meer geneigd hierin mee te gaan. Wat denk je ook dat dit betekent voor de opdrachten die zij krijgt... En vergeet niet: GeenStijl is zeer uitdrukkelijk gevraagd de video niet te publiceren. En dan toch doen! Dan ben je zéér bewust iemand ernstig aan het beschadigen. Terwijl nota bene momenteel de rechtszaak dient tegen die man die dat meisje Amanda Todd de dood injoeg. Iedereen weet dus hoe zwaar de gevolgen kunnen zijn. En dan tóch zelf ook zoiets doen.''