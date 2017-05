Patty Brard haalt uit naar André Hazes: Zeg niet dat je geen ouder hebt

Het is volgens de 62-jarige Brard geen geheim dat ze erg close is met de familie Hazes. Zo schrijft ze dat 'dol was op die ouwe' en mooie dingen met elkaar hebben meegemaakt. ,,Ik heb een klik met de hele familie. Niet dat we de deur platlopen bij elkaar, maar we zijn er altijd voor elkaar als er iemand iets nodig heeft, ook al is het maar wat gezelligheid."



Brard heeft zich nooit uitgelaten over de familiesituatie. Toch knapte er iets in de polderdiva nadat André tijdens zijn albumpresentatie vertelde geen ouders meer te hebben. ,,Misschien komt het wel door de vergelijkbare situatie waarin ik met mijn eigen dochter verkeer, dat alles wat Dré roept in de pers aangaande zijn moeder en zusje zo verschrikkelijk hard binnenkomt bij mij", schrijft Brard openhartig in haar column in Weekend. ,,Maar toen ik hem op zijn albumpresentatie hoorde zeggen, naast de gereserveerde kruk met een biertje erop voor zijn vader, dat hij in de rare situatie verkeert dat hij geen ouder heeft op zo’n bijzonder moment, brak ik."