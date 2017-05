Patty's winkeltje op Ibiza voorlopig niet van de grond

,,Ik voelde me verplicht meteen weer wat te gaan doen op Ibiza en ging met hotel Stella Maris in onderhandeling om daar mijn By Patty-collectie te lanceren. Ik zag geen beren op de weg en kwam ermee naar buiten. Inmiddels is gebleken dat er toch een beer op de weg liep en ben ik gedwongen de lancering uit te stellen'', schrijft Patty. Op advies van haar man Antoine wordt de winkel ergens anders gevestigd.



Om werk verlegen zit Patty echter niet. Hoewel ze met Shownieuws stopt, zijn er nog genoeg andere dingen. ,,Voorlopig ga ik dus niet werken op het eiland en vlieg ik af en toe terug naar Nederland voor leuke klussen. Voor iedereen die om werk verlegen zit, heb ik één advies: zeg dat je naar het buitenland verhuist, dan loopt je agenda meteen ramvol.''



De presentatrice maakte begin deze maand bekend te stoppen met Shownieuws. Ze kondigde daarnaast aan dat ze haar huis in Nederland verkocht en naar Ibiza wilde. ,,Antoine zit er nu week op week af, vanwege zijn werk, maar daar worden we niet gelukkig van. We willen een solide basis met zijn tweeën hebben'', zei ze toen.