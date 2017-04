Paul de Leeuw komt met dagelijks avondprogramma op NPO1

,,Dit is wel het leukste zomerbaantje dat me ooit is aangeboden", zegt De Leeuw over zijn nieuwe klus. ,,Een maand vrolijk de avond uitgaan met een publiek dat zin heeft om het lekker laat te maken."



Het nieuwe programma is met publiek, waarmee De Leeuw de dag afsluit. Hij bespreekt met hen welke vraag ze na de voorbije dag niet meer wil horen. Ook is er ruimte voor een persoonlijk verhaal bij 'troosthost Paul'. Daarnaast komt er elke dag een artiest langs om een slaapmutsje te halen.