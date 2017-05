Paul de Leeuw staat in de Donald Duck

In het avontuur van Donald Duck wordt een gastheer geïntroduceerd en dat is niemand minder dan Paul de Schreeuw. Het gebeurt regelmatig dat BN'ers onderdeel uit maken van strips in het blad. Zo waren onder meer André Kuipers (Kuipje Anders), Georgina Verbaan (Georgina Verzwaan) en Ivo Niehe (I. Vanille) ook onderdeel van een verhaal.



Paul de Leeuw is in ieder geval trots dat de makers hem in het weekblad hebben gezet. ,,De cirkel is rond", schrijft hij op Instagram.