Paul McCartney debuteert als piraat

De makers van het nieuwe deel van Pirates of the Caribbean hebben een eerste beeld van Paul McCartney als piraat vrijgegeven. Het gaat om een filmposter waarop de 74-jarige zanger in vol ornaat te zien is.

McCartney heeft op de foto een lange baard met dreadlocks en houdt een set kaarten vast. Het is nog altijd onduidelijk welke rol de Beatle speelt. Op internetfora wordt druk gespeculeerd of hij aan de zijde staat van captain Jack Sparrow, het beroemde personage van Johnny Depp, of van Barbossa, gespeeld door Geoffrey Rush.

In maart werd bekend dat McCartney een rolletje speelt in het vijfde deel van Pirates. Hij is niet de eerste rocker in de filmserie. Rolling Stones-gitarist Keith Richards dook eerder al op als Depps vader in At World's End en On Stranger Tides.

In Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales keren behalve Depp en Rush ook oudgedienden Orlando Bloom (als Will Turner) en Keira Knightley (Elizabeth Swann-Turner) terug. De film verschijnt in mei in de bioscoop.