Pauw over roerige uitzending: Dit was op de rand van prettig

Pauw: ,,Als iemand zoiets dramatisch zegt, kan je niet even roepen: ‘Daar hebben we nu geen boodschap aan’. Ik had dat specifieke verhaal liever niet in de uitzending gehad, omdat je zo’n persoonlijk verhaal de premier niet voor de voeten kan werpen en hij daar dus ook niks mee kan. Eva en ik dachten allebei: Mijn God wat gebeurt hier?!’’



,,Maar met live televisie kan zoiets soms gebeuren’’, vervolgt de presentator. ,,Het hoort ook bij wat er gebeurt in de samenleving. Er is boosheid en dat leidt tot veel emotie. En met Mark Rutte heb je ook geen suikergoed aan tafel. De premier kan dit goed aan. Hij wist wat er in het publiek zat en had zich vooraf goed voorbereid door bijvoorbeeld nog even te bellen met minister Henk Kamp over de situatie in Groningen.’’