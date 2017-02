Peking Express in april terug op de buis

Het was al eerder bekend dat het programma een comeback zou maken, maar nu is ook duidelijk dat dit voorjaar de eerste aflevering te zien zal zijn. Voormalig journaallezer Rik van de Westelaken, die vorig jaar besloot de overstap te maken naar Net5, mag zichzelf de presentator van het programma noemen. Mede-presentator is de Vlaamse Sean d'Hondt.



Avontuur

In het avontuurlijke realityprogramma nemen Nederlanders en Vlamingen het tegen elkaar op. De deelnemers liften in duo's door verschillende landen, moeten zelf een slaapplaats regelen en opdrachten uitvoeren. Ze starten dit jaar in Ha Long Bay in Vietnam en reizen vervolgens via Laos naar het eindpunt in Cambodja.