Penélope Cruz kruipt in de huid van Donatella Versace

American Crime Story haalt elk seizoen een gebeurtenis uit de Amerikaanse geschiedenis aan. Het eerste deel, The People v. O.J. Simpson, was afgelopen jaar een groot succes: de show won negen Emmy's en twee Golden Globes. In het tweede seizoen staan de gebeurtenissen na orkaan Katrina in 2005 centraal. Ook is er al een vierde reeks aangekondigd. Deze gaat over de affaire tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky.



Eerder gingen geruchten dat Lady Gaga de rol van Donatella zou spelen. Murphy ontkende dat echter in januari. Volgens hem was er nooit sprake van geweest dat de zangeres de rol op zich zou nemen.