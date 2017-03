Peter Jan Rens (66) deelt echo van 'wondertje'

video Miljoenen vergapen zich aan trailer van nieuwe horrorfilm 'It'

10:51 Filmmaatschappij Warner Bros heeft de eerste trailer vrijgegeven van de remake van de legendarische horror-miniserie It. In deze serie wordt een aantal kinderen geterroriseerd door de angstaanjagende alienclown Pennywise. De film is net als het origineel gebaseerd op de gelijknamige bestseller van thrillerschrijver Stephen King. In het Nederlands is het boek verschenen onder de titel Het.