Peter 'nieuwe Winston' bij RTL Boulevard: Even over moeten nadenken

Hij is het gezicht van Van der Vorst Ziet Sterren, maar werkt ook achter de schermen aan Married at First Sight (vanaf dinsdag terug op de buis) en nieuwe tv-titels als Onschuldig, waarin advocaat Geert Jan Knoops zich hard maakt voor mensen die mogelijk onterecht veroordeeld zijn, en This Time Next Year, een nieuw programma met Wendy van Dijk.



Het is agendatechnisch allemaal best te doen. Het wordt naar eigen zeggen zelfs iets overzichtelijker, omdat hij telkens afwisselend met Beau van Erven Dorens en Ruben Nicolai een week voor zijn rekening neemt. Maar net als vorig jaar zomer Humberto Tan vervangen in RTL Late Night wordt te veel van het goede.



,,Best jammer, want dat vond ik een van de leukste dingen om te doen. Nu 'nee' zeggen was wel even slikken. Maar ik wil nu eens meer dan vijf dagen op vakantie met mijn gezin.'' Van der Vorst heeft een echtgenoot (Sander) en een geadopteerde zoon (Levi, 8 jaar oud).