Peter Strykes: Eerste optreden na strijd tegen kanker loodzwaar

Waarom hij dan gisteren in Den Haag zeven nummers zong met zijn maten? ,,Gewoon om het te proberen en ik heb het met mijn allerlaatste krachten toch maar mooi volbracht'', lacht Peter die door de behandelingen een deel van zijn lange lokken verloor. Erg vindt hij dat niet. ,,Ach, ik liep toch al na te denken over een ander kapsel.''



Wat hem ook sterkte waren de positieve reacties van artsen op zijn genezingsproces. Strykes: ,,Twee weken na de laatste bestraling had ik alweer een babyhuidje. Volgens de medici is dat onder de gegeven omstandigheden extreem snel. Mijn lijf heeft een gigantische opdonder gehad, maar kennelijk is mijn fysiek in staat zichzelf weer op te peppen. Ik ben er nog lang nietr, maar het wordt allemaal wel wat draaglijker.''



Strykes heeft voorlopig geen optredens meer in zijn planning staan. Medio mei wil hij een solo-optreden geven in een nog te regelen theaterzaal. ,,Dat moet mijn comeback worden met als het even kan een mooi orkest erbij. Als dat lukt, pak ik ook de draad van LA The Voices weer op. Want het land in gaan met die groep heb ik door die rotziekte vreselijk gemist'', verzekert de zanger die recent nog sprak met zijn voormalige 'baas' Gordon: de feitelijke oprichter van het populair-klassieke vocaalensemble. ,,We hebben in het verleden, na zijn vertrek, wat problemen gehad maar nu steunt hij me door dik en dun. Zó lief.''