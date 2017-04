'Phil Collins gaat weer drummen'

De 66-jarige Phil sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Zo heeft hij rugklachten en liep hij schade op aan de zenuwen in zijn handen waardoor hij in 2010 noodgedwongen moest stoppen met drummen.



Komende zomer gaat Phil voor het eerst in tien jaar weer optreden. Zijn Not Dead Yet-tournee doet Keulen, Parijs en Londen aan. Volgens The Mirror zal de zanger in de finale een paar minuten achter de drums plaatsnemen, naast zijn zoon Nicholas die de rest van de show zal drummen.



,,Phil is nu in staat om ongeveer tien minuten per dag te spelen", tekent het Britse dagblad op uit de mond van een bron. ,,Hij is vastbesloten om zijn fans te laten zien dat hij het nog kan. Met Nicholas aan zijn zijde zal het een ontroerend moment worden."