Pieter Derks is pissig, maar wel met mate

In zijn nieuwe voorstelling Spot, die vanavond in première gaat, toont cabaretier Pieter Derks (32) een onvermoede kant: hij windt zich oprecht op in woord en gebaar en is in zijn zevende show op gezette tijden zelfs ronduit pissig.



Dat is even wennen bij de boy wonder van de kleinkunst, die vanaf zijn eerste voorstelling Dat zal je nog verbazen (2006) stevig wortelt in de cabarettraditie van intelligente conferences en gevoelige liedjes - een ambacht dat hij op zeer authentieke wijze inkleurt.



Pieter Derks is echtgenoot van Noortje en vader van Daantje (2,5) en Moos (7 maanden). Heeft die laatste rol hem wellicht iets opstandiger gemaakt? ,,Als vader ben ik wel stelliger, ik kies scherpere bewoordingen. Als ik me opwind over wat er in de wereld gebeurt, staat er, denkend aan mijn kinderen, meer op het spel. Maar het zou pathetisch zijn om het vaderschap als excuus te gebruiken voor de zorg over mijn eigen vlees en bloed. Het kon me altijd al schelen.''