Pinkpopper scoort met shirt: Bieber was kut

live Emoties lopen hoog op tijdens benefietconcert Ariana Grande

0:22 In het cricketstadion Emirates Old Trafford in Manchester is vanavond door Ariana Grande en andere grote sterren een benefietconcert gegeven ter nagedachtenis aan de bomaanslag in de Britse stad op 22 mei. Daarbij vielen 22 doden en tientallen gewonden. De opbrengst van de zwaar beveiligde show vol emoties gaat naar de nabestaanden en slachtoffers.