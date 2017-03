Planetoïden vernoemd naar Leonard Cohen en Billie Holiday

,,Meestal worden namen gesuggereerd door de ontdekker ervan", stelt wetenschapsjournalist Govert Schilling. ,,Een planetoïde mag pas officieel een naam dragen als de exacte baan om de aarde is bepaald." In totaal zijn er vele honderdduizenden stukken materie die de afgelopen decennia zijn vernoemd. ,,Als Nederland zijn we in de lijst best goed vertegenwoordigd. Er zijn planetoïden vernoemd naar bijvoorbeeld Harry Mulisch, Hugo de Groot, Wubbo Ockels en Tijn, de jongen van de nagellakactie van 3FM."



Zanger Leonard Cohen, vooral bekend van de megahit Hallelujah, overleed in november op 82-jarige leeftijd. Billie Holiday (1915-1959) geldt als een van de belangrijkste en meest invloedrijke jazzzangeressen van de twintigste eeuw. De Franse illustrator Uderzo (inmiddels 89) werd vooral bekend als een van de twee geestelijk vaders van Asterix en Obelix. De Belgische cartoonist André Franquin (1924-1997) was de bedenker van onder meer Guust en Robbedoes en Kwabbernoot.