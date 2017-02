Plassende man uit sekstape Paay is ex-vriend

De 'plasser' in het filmpje zegt gechoqueerd te zijn en stelt dat de video zonder zijn toestemming is verspreid. Hij heeft er een melding van gemaakt bij de politie. Mogelijk volgt later nog aangifte. Patricia is sinds kort getrouwd met Robbert Hinfelaar. Daarvoor had zij korte relaties met onder meer de veel jongere Nicky van Dam en automonteur Maurice Dix die, zo werd vandaag uit officiële bron aan het AD bevestigd, de man zou zijn. Tussen 1988 en 2009 was Patricia getrouwd met Adam Curry.



Tijger

In een tweede seksfilmpje, dat gisteren opdook en net als het plasfilmpje circuleert op sociale media, is een man te zien die de liefde bedrijft met een vrouw die lijkt op Patricia Paay. Of zij het daadwerkelijk is, is niet te zien. Wel is een forse tatoeage zichtbaar op de schouder van de man: een aanvallende tijger. Volgens websites die een speurtocht naar de identiteit van de getatoeëerde man zijn begonnen zou het gaan om de vader van Maurice Dix: haar laatste vriendje voordat ze haar huidige echtgenoot Robbert Hinfelaar ontmoette.



Op foto's die van Maurice's vader zijn gemaakt zit het roofdier op zijn linkerschouder. De man in het mogelijk tweede Paay-videootje heeft de tijger echter op zijn rechterschouder laten zetten. Overigens heet de vader van Maurice ook Maurice. Hij runde ooit samen met zijn vrouw een soort parenclub: sekscafé De Goorhoeve in de Belgische plaats Geel. Als het daadwerkelijk om vader Maurice gaat, is de tweede video gespiegeld, oftewel de beelden zijn andersom gezet. Of de plassende man ook deze Maurice is, is onbekend.



De 67-jarige diva is vandaag naar de politie in Hoofddorp gegaan om aangifte te doen. Zij en haar raadsman Johan Langelaar kregen maandag te horen dat verschillende media een sekstape aangeboden hadden gekregen. Daarop stapte ze ook al naar de politie en deed ze aangifte van onder meer smaad. Eerder stelden de twee ook dat ze gechanteerd werd.



