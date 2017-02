Pleun ambieert carrière als Adele

Pleun Bierbooms klopte ooit aan bij The Voice Kids. Of ze auditie mocht doen. Ze sneuvelde al voordat er camera's in het spel waren. En nu, een paar jaar later, speelt ze een favorietenrol bij de volwassen versie van de talentenjacht. Ze wordt ronde na ronde zo gelauwerd door coaches en publiek, dat het haast niet voor te stellen is dat ze ooit níet werd beschouwd als groot talent.



Vanavond kan de zangeres uit Noord-Brabant een plek veroveren in de finale van The Voice, als ze van de zes overgebleven kandidaten bij de laatste vier terechtkomt. ,,Toen ik koos voor Waylon als coach, dacht ik dat ik er na de Battles uit zou liggen. Hij had echt de poule des doods'', zegt Pleun. Ze lacht: ,,Nu blijk ik de moordenaar te zijn.''



Avontuur

Waylon zet haar aan het werk, zegt ze. ,,Ik wil niet een coach die me naar de finale draagt, ik wil iemand die me een zetje geeft. Dan val ik maar een keer, daar ga ik alleen maar harder van vechten.'' Meedoen aan The Voice of Holland wilde ze al vanaf het eerste seizoen, want zingen is haar lust en haar leven. Nu was de tijd rijp voor dat avontuur. ,,Ik leef mijn droom. Ik kan me niet eens meer herinneren sinds wanneer ik zing; ik heb nooit anders gedaan. Ik heb altijd zangles gevolgd en meegedaan aan talentenjachten in de regio, om maar te proeven van de muziekwereld.''



Haar Voice-droom blijkt nogal een achtbaan te zijn. Als ze buiten komt - dat is door het drukke schema niet gek veel - dan willen kijkers met haar op de foto. ,,Toen ik op tv vertelde dat ik single ben, kreeg ik allemaal berichtjes van jongens of ik niet een keertje wat wilde drinken. Maar het is geen gekkenhuis hoor, ik denk dat Vinchenzo (medekandidaat, red.) veel meer fans achter zich aan heeft.''



Ze reist heen en weer tussen haar woonplaats Nuenen en Hilversum en slaapt twee dagen per week in die mediastad nu de liveshows in volle gang zijn. Haar studie marketing en communicatie staat even op een laag pitje. ,,Deze ervaring zie ik als een grote stage en mijn opleiding houdt daar gelukkig rekening mee. Ik mocht in plaats van een stage vervangende opdrachten maken en die gaan allemaal over The Voice.''



Lees verder onder de foto