Plien van Bennekom pakt hoofdrol in nieuwe Nijenhuis-film

Gal Gadot krijgt 'fooi' voor hoofdrol Wonder Woman

18:58 Actrice Gal Gadot, die de hoofdrol speelt in de succesvolle DC-comicfilm Wonder Woman, kreeg voor haar rol veel minder geld dan mannelijke collega's in eerdere, soortgelijke titels. Dat blijkt uit een vergelijking die glossy Cosmopolitan maakte van de salarissen van Gadot en andere superheldacteurs als Henry Cavill (Superman) en Chris Evans (Captain America).