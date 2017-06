Politie geeft arrestatievideo Tiger Woods vrij

Scheiding Barbie centraal in nieuwe realitysoap

9:47 Barbie is binnenkort weer op de buis te zien met een nieuwe realityserie. Daarin zou de scheiding met haar ex Michael centraal staan. In een vandaag verschenen vlog van plastisch chirurg Diana Gabriels antwoordt Samantha bevestigend op de vraag of er nog een vervolg komt op haar series.