'Politiek voor Frans Bauer-publiek' bij SBS

,,Ik zou alle politieke partijen adviseren hier zeer serieus mee om te gaan, want dit programma kan de zwijgende meerderheid aanspreken.''

Op 8 maart zendt SBS6 twee uur live uit waarin belangrijke politieke thema's als immigratie, ouderenzorg en sociale zekerheid worden behandeld met de lijsttrekkers. Elk onderwerp is 'geadopteerd' door een bekend SBS-gezicht, te weten Lucille Werner, André van der Toorn, Patty Brard, Rob Geus en Kees Tol. Zij leggen vragen van burgers voor aan de politici.



,,Deze mensen liggen goed bij de gewone Nederlander. Het zogeheten Frans Bauer-publiek waar vaak zo minachtend over wordt gedaan'', meent campagnestrateeg Van de Linde. ,,Dat we die zwijgende meerderheid nooit moeten onderschatten, zagen we in de VS met Trump. De Stem van Nederland wordt véél interessanter dan wat we in al die traditionele debatten voor de elite gaan zien.'' De show wordt gepresenteerd door presentatrices van Hart van Nederland.