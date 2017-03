Politieke Oscars: CDA maakt het beste filmpje

Alleen de PVV krijgt het voor elkaar om een shot van beschilderde paaseitjes over te laten gaan in krantenknipsel over de IS-aanslag in Berlijn. Voorman Wilders hamert in tekst en beeld op de Nederlandse identiteit die in groot gevaar is. De boodschap is weinig subtiel, maar wel effectief. Met 2 minuten en 50 seconden maakte 'de armste partij van Nederland' wel het langste spotje dat meer tijd vergt dan het lezen van het partijprogramma.