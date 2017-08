Poltergeist-regisseur Tobe Hooper (74) overleden

Hooper maakte Texas Chain Saw Massacre, een horrorfilm over een kannibalistische familie, in 1974. Het personage, seriemoordenaar Leatherface, is nog steeds een horror-icoon.



In 1982 vroeg Steven Spielberg aan Hooper of hij Poltergeist wilde regisseren. Deze film, over een gezin dat door geesten geterroriseerd wordt, was commercieel een nog groter succes dan The Texas Chainsaw Massacre en groeide eveneens uit tot een klassieker in het genre.



Andere titels die Hooper regisseerde zijn Lifeforce en een remake van Invaders from Mars. Zijn laatste film Djinn leverde hij af in 2013.