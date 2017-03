Pornoproducenten bieden op uitgelekte sekstape Mischa Barton

Kevin Blatt, een pornoproducent uit Hollywood, heeft aan DailyMail vertelt dat hij de seksfilm recent aangeboden heeft gekregen. Hoewel hij zeer geïnteresseerd is, is hij niet op het aanbod ingegaan. ,,Ik weet dat tenminste drie grote sites de beelden al hebben gezien en serieus overwegen een bod uit te brengen'', aldus Blatt die stelt behoorlijk onder de indruk te zijn van de standjes die de actrice en haar bedpartner laten zien. Hij vermoedt dat de beelden 'afgelopen jaar ergens in Hollywood' zijn gemaakt. Hoe ze konden uitlekken weet hij niet.



Volgens Blatt is Mischa niet helemaal naakt in het filmpje. ,,Ze draagt een grijs shirt met capuchon en de man alleen een zwart hemd.'' De actrice heeft nog niet gereageerd op de aanstaande verspreiding van de beelden. Amerikaanse media verwachten dat de ietwat heetgebakerde ster dit zeker niet leuk zal vinden. Barton worstelt al zeker een jaar met psychische problemen. Ze raakte onlangs in opspraak toen ze in haar achtertuin schreeuwde zelfmoord te willen plegen. De door een buurvrouw gealarmeerde politie kon haar tot bedaren brengen. De actrice zou verslaafd zijn aan drugs en al langere tijd niet meer in het openbaar zijn gezien.