Post voor Riks, Marc, Herman, Olke en David

Ik was al fan van boer Marc uit Zambia, maar na vanavond helemaal. Chagrijnig worden van 829 brieven, hoe mooi is dat? Door de bomen het bos niet meer zien, bang zijn om de verkeerde keuzes te maken; en dan zegt meneer met een stalen gezicht dat hij geen perfectionist is. Tuurlijk Marc, maar wij kijkers weten inmiddels wel beter. Geeft niks hoor, die ietwat verlegen glimlach op je sexy kaken maakt alles goed. Sorry mensen, ik liet me even gaan.



Normaal vind ik de brieven-aflevering zo'n beetje het saaiste onderdeel van een seizoen Boer zoekt Vrouw. Een stel boeren dat verdiept zit in een stapel post levert nu eenmaal veel minder interessante gespreksstof op voor bij de koffie-automaat op maandagmorgen dan pijnlijke stiltes of onhandige opmerkingen bij de speeddates. Maar dit keer was het anders. Het viel me op dat het karakter van de boer zo goed was af te lezen aan de manier waarop hij zijn stapel (of het stapeltje) te lijf ging.



Marc die dus volledig in paniek raakte en vertwijfeld pakketten heen en weer schoof. Import-Canadees Riks (36 brieven) die eerst las en toen pas de foto's bekeek. 'Trotse man' Olke uit Texas (206 brieven) die het juist liever andersom deed en de ultieme keuze aan zijn zussen overliet. Dan moet het vertrouwen wel heel groot zijn, want desinteresse was het heus niet, toch Olke?



De aandoenlijke Herman uit Frankrijk die maar bleef herhalen dat hij zich niet kon voorstellen dat er 40 leuke meisjes op hem hadden geschreven. Maar ja, ze noemden wel zijn naam en er deed nu eenmaal geen andere Herman aan het programma mee. Hoe schattig! En dan David uit Roemenië (88 brieven), die volgens mij bij elke mooie zin spontaan een beetje verliefd werd, zolang de schrijfster tenminste niet over paarden begon.



Ik ben benieuwd hoe dit diverse maar leuke clubje boeren zich komende weken gaat ontpoppen. Of het wat gaat worden op die boerderijen in den vreemde. En naar de briefschrijfsters trouwens. Ik moest een beetje gniffelen om die ene vrouw van Riks die haar ogen zat op te maken in haar voorstelfilmpje. Hoe lang zou ze dat volhouden, vroeg ik me af, in de middle-of-nowhere in Canada? Volgens mij heb je daar meer aan een hobbezakkerig maar warm fleecevest dan aan oogschaduw en mascara.



Maar ja, eerst maar eens zien of ze volgende week door de speeddates rolt. Het is dat die al opgenomen zijn, anders zou ik de dames nog een tip meegeven: neem een doos frikandellen mee, daar scoor je duidelijk bonuspunten mee bij boeren die al een tijd in het buitenland wonen.



