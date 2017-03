Premier: Boer zoekt Vrouw of debat? Onmogelijke keuze!

Welk moment is uw persoonlijke favoriet?

,,Het interview van Yvon met boer Herman vond ik prachtig. Hij keek zo gelukzalig uit zijn ogen de hele tijd. Ik vond het ook zo ontroerend dat hij toegaf nog nooit gezoend te hebben. Je ziet dat hij oprecht geniet van de aandacht. En ik hoop van harte dat hij een leuke dame vindt van wie hij zijn eerste zoen gaat krijgen. Ik duim voor je, Herman!''



Wie heeft de leukste baan, u of Yvon Jaspers?

,,We hebben alle twee ongelooflijk mooie en eervolle banen. Yvon brengt mensen bij elkaar en ik doe dat op mijn manier ook. Alleen bij mij hoeven mensen niet verliefd te worden op elkaar. Ik zorg ervoor dat mensen met elkaar aan tafel gaan om problemen op te lossen. Ook daar komt vaak passie en temperament bij kijken. Maar niet zoals bij Yvon. Ik sluit akkoorden. Yvon sluit - figuurlijk gezien - huwelijken. Maar uiteindelijk wordt in beide gevallen iedereen er beter van dus vandaar mijn diplomatieke antwoord: Yvon en ik hebben alle twee geweldige banen.''



Welke droommatch ziet u in het huidige seizoen?

,,Iets in mij zegt Herman met Fleur. Dat was liefde op het eerste gezicht. Kan ook wensdenken zijn hoor, maar ik zie dat wel gebeuren.''



Als premier zult u het niet snel doen, maar zou u over een paar jaar zelf een briefschrijver kunnen zijn?

,,Hahaha, wie weet?! Ik vermoed het niet, maar je weet maar nooit. Eerlijk gezegd vind ik het persoonlijk leuker om mensen spontaan tegen te komen. En je weet maar nooit wanneer je de ware tegen het lijf loopt. Dat houdt het ook spannend en ongedwongen. Als ik zelf een briefschrijver zou zijn, zou het zweet al in mijn handen staan voordat ik achter mijn blocnote zou gaan zitten.''



Zondagavond staat u tijdens Boer zoekt Vrouw in Carré te debatteren, maandagochtend bent u alweer in touw. Wanneer kijkt u de uitzending terug?

,,Ik vrees dat dat er niet in zit deze week. Mijn agenda zit te vol met campagne-activiteiten.''Over dat debat gesproken: we willen graag uw kijkadvies. Naar wie moeten mensen morgenavond kijken? Naar Mark, Emile en Sybrand of naar Marc, Riks en Olke?,,Da's een onmogelijke keuze! Maar ik zou dan toch adviseren naar het RTL debat te kijken. We hebben immers maar eens in de vier jaar landelijke verkiezingen en het gaat echt over belangrijke zaken. Maar het debat begint om 9 uur 's avonds, Boer zoekt Vrouw om iets voor half negen. Je kunt dus een deel van BzV meekrijgen en daarna naar het debat kijken.''