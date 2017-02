Pricewaterhouse erkent schuld in enveloppegate Oscars

De fout werd veroorzaakt doordat er twee enveloppen voor de categorie beste actrice in omloop waren, bevestigt het accountantsbureau, dat verantwoordelijk was voor de juiste gang van zaken.



,,We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan aan Moonlight, La La Land en de kijkers van de Oscaruitreiking voor de fout die is gemaakt in de aankondiging in de categorie Beste film. De uitreikers van de prijs Warren Beatty en Faye Dunaway hadden per ongeluk de verkeerde envelop gekregen, wat onmiddellijk na de ontdekking is gecorrigeerd'', aldus PwC in de verklaring.