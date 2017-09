Prins Claus Prijs naar twee kunstenaars die mensen en milieu beschermen

video Lucky TV drijft in DWDD spot met coupe Matthijs van Nieuwkerk

5 september Het was het gesprek van de dag: het opvallend blonde haar van Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door van gisteren. De presentator liet het bij de reactie die hij eerder vandaag aan deze site gaf en liet het onderwerp verder onderbelicht. Lucky TV-maker Sander van de Pavert kwam er in zijn rubriek tóch nog even op terug.