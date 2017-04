Prins William krijgt bijval van Gaga: Depressiviteit 'OKtosay'

,,Er is veel schaamte rond psychische problemen'', beaamt Gaga. ,,Je hebt het gevoel alsof er iets mis met je is. In mijn positie zou je zeggen dat ik blij zou moeten zijn met alles om me heen. Maar ik kan het niet helpen als ik 's ochtends opsta en zó moe ben en zó verdrietig en dat ik zo gespannen ben dat ik nauwelijks kan nadenken. De open brief was een manier voor mij om te zeggen dat dit een deel van mij is en dat het oké is om daarvoor uit te komen."



Prins William antwoordt dat openheid over psychische problemen erger kan voorkomen: ,,Ik heb geleerd dat het gesprek hierover aangaan erg belangrijk is. Het is tijd dat iedereen zijn mond opendoet. Praten over psychische gezondheid zou net zo normaal moeten zijn als een gesprek over fysieke gezondheid. We moeten ons niet schamen. Een gesprek met een vriend of familielid kan het verschil maken."