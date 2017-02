'Prinses Mabel kun je alleen maar bewonderen'

Hip

Langs de Theems wordt volop gejogd, al dan niet achter de kinderwagen. Veel gefietst ook. De Hammersmithies yogaën in de talrijke parken, vragen bij de nieuwe Italiaanse trattoria massaal om verse pasta zonder eiproducten en zijn blij met veganistische zwarte koolsoep.



Het is hier überhip, er wonen nog meer beroemdheden en hun buurtgenoten proberen zo discreet mogelijk met hen om te gaan. ,,En tegelijkertijd vinden ze het machtig interessant'', grinnikt Cara.



,,O ja, jullie oude koningin zien we hier regelmatig met haar kleindochters'', zegt een buurtgenote die anoniem wil blijven. ,,Dat moet voor haar - Beatrice heet ze toch? - heerlijk zijn. Natuurlijk zorgt ze extra goed voor juist deze kleinkinderen en hier kan ze volledig zichzelf zijn. Hier schieten we pas in de stress als we onze eigen koningin zien. En die loopt hier echt niet.''



Kring

Familieleden zijn na het drama in Oostenrijk als in een denkbeeldige kring om Mabel, Luana en Zaria heen gaan staan. ,,Uiterst liefdevol'', zegt dominee Carel ter Linden, in 2004 voorganger bij het huwelijk van Mabel en Friso en negen jaar later bij de begrafenis van de prins in Lage Vuursche.



Beatrix laat zich zeer regelmatig met het regeringstoestel naar haar schoondochter en kleindochters in Londen vervoeren, met 'andere oma' - de moeder van Mabel - kamperen Luana en Zaria in de zomer op de Veluwe.



Willem-Alexander en Máxima nemen hun nichtjes mee naar het vakantiehuis in Griekenland, begrijpt historica en koningshuiskenner Dorine Hermans. Zij denkt dat de koning en zijn broer hun rol als oom serieus nemen, en de herinnering aan Friso levend houden bij hun nichtjes. ,,Door de ziekte van prins Claus weten zij hoe het is om je vader te missen. Destijds sprong hun oom Pieter van Vollenhoven bij; Willem-Alexander noemt hem zijn tweede vader, vanaf de brugklas logeerde hij elk weekeinde bij hem op Het Loo. Het lijkt me dat Willem-Alexander dat voorbeeld wil volgen.''



Een geweldige, hechte familie, benadrukt een van de buurvrouwen in Hammersmith. ,,En de prinses is een prachtig mens. Zoals zij deze tragiek draagt, dat valt alleen maar te bewonderen.''



Ze zette Girls Not Brides op. Zit in het bestuur van een pan-Europese denktank en zetelt in de Raad van Advies van zes andere organisaties. Maar ze is bovenal de moeder van Luana en Zaria. Dominee Ter Linden omschrijft het zo: ,,Zij ziet ook kans om, naast wat er allemaal op haar bordje ligt - gelukkig maar, vanwege haar kwaliteiten - een lieve en toegewijde moeder te zijn.''