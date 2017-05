'Producers bang dat Cher uithaalt naar Trump tijdens show'

,,Het lijkt onvermijdelijk dat Cher haar mening over Trump zal geven. Ze haat hem en zal dat vanavond niet voor zich kunnen houden", zeggen bronnen tegen TMZ. Cher heeft zich al eerder uitgelaten over de Amerikaanse president. Toen noemde ze hem onder meer een 'narcistische idioot die helemaal niet geeft om zijn werk'.



Cher is zondag bij de Billboard Music Awards omdat ze een Icon Award voor haar hele oeuvre in ontvangst mag nemen. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat ze op het podium staat tijdens een awardshow. Cher, die onlangs nog zei absoluut geen fan van haar eigen muziek te zijn, heeft toegezegd onder meer haar grootste hit Believe ten gehore te brengen.



Tijdens de 27e editie van de Billboard Music Awards treden ook onder anderen Bruno Mars, Nicki Minaj en Ed Sheeran op. Céline Dion zingt haar wereldhit My Heart Will Go On uit de filmhit Titanic. Daarmee staat ze stil bij het twintigjarig jubileum van de film uit 1997.