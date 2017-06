Publiek wordt lekker opgezweept in Baby Driver

De 46 jaar oude hit Hocus Pocus van de Nederlandse rockgroep Focus is prominent aanwezig in de actiefilm Baby Driver . Regisseur Edgar Wright baseerde de belangrijkste achtervolgingsscène op het ritme van dit nummer. ,,Deze muziek zweept het publiek lekker op.’’

Wanneer hij Hocus Pocus van Focus voor het eerst hoorde, staat regisseur Edgar Wright (43) nog helder voor de geest. ,,Het was een live-uitvoering in het legendarische popprogramma The Old Grey Whistle Test van de BBC. Ik kwam dat nummer bij toeval tegen. Ik ben te jong om de hoogtijdagen van Focus bewust te hebben meegemaakt. Maar ik wist het meteen: dit nummer wilde ik ooit in een film gebruiken.’’

Wright staat te boek als een regisseur die pittige actie en bijtende humor uitstekend weet te verbinden. Hij deed dat in films als Shaun of the Dead en Hot Fuzz. Met zijn nieuwe project Baby Driver stond hem iets anders voor ogen.

,,Ik ben dol op films over bankovervallen. The Italian Job, Bonnie and Clyde en Heat hebben mij geïnspireerd. Zo’n film wilde ik al jaren maken. Maar ik wilde ook iets nieuws proberen. De muziek moest de drijvende kracht in het verhaal zijn.’’

Constante ruis

De regisseur ging ver in het uitdokteren van zijn concept. Nadat hij het verhaal had bedacht over een jong racemonster (gespeeld door Ansel Elgort, bekend uit het kankerdrama The Fault in Our Stars) die met doorgewinterde misdadigers banken overvalt, koos hij de muziek die hij in de scènes wilde gebruiken. Ruim dertig nummers, vooral uit de jaren 70, zijn vrijwel constant te horen.

Deze drastische aanpak had ook een dramatische reden: de jonge hoofdpersoon, bijgenaamd Baby, hoort een constante ruis in zijn hoofd die hij alleen maar met het luisteren naar muziek kan onderdrukken. Hij loopt vrijwel de hele film met een iPod rond. Hij heeft zelfs voor elke stemming een apart luisterapparaat bij zich.

De acteurs uit Baby Driver, onder wie Kevin Spacey en Jamie Foxx, kregen van Wright behalve een script ook een app, waarop de nummers – zoals Brighton Rock van Queen, Baby Driver van Simon en Garfunkel, Radar Love van The Golden Earring en Tequila van The Botton Down Brass - stonden die in de film gebruikt zouden worden. Zelf beluisterde de regisseur deze app terwijl hij op zijn smartphone proefopnamen op de locaties maakte van de achtervolgingsscènes.

Nike

Quote Het nummer schakelt telkens over in een andere, hogere versnelling waardoor het publiek lekker wordt opgezweept Als zijn favoriete nummer uit zijn film noemt hij – niet om met de Nederlandse interviewer te slijmen – zonder aarzelen Hocus Pocus van Focus. ,,Dat nummer is perfect geschikt om een autoachtervolging in beeld te brengen. Het nummer schakelt telkens over in een andere, hogere versnelling waardoor het publiek lekker wordt opgezweept.’’



Het stoorde Wright niet dat Hocus Pocus vaker in films is gebruikt, zoals in de remake van Robocop en de reclamespot van Nike voor het WK Voetbal in Zuid-Afrika, die minstens 44 miljoen keer is bekeken. ,,Dat wist ik, maar dat kon mij niets schelen. Ik laat het volledige nummer horen in de single-uitvoering. In deze meeste andere gevallen wordt slechts een fragment gebruikt.’’

Het nummer Hocus Pocus ontstond in 1971 tijdens een oefensessie van Focus in Kasteel Groeneveld in Baarn. Het was gitarist Jan Akkerman die legendarische riff aan zijn medebandleden liet horen. Drummer Pierre van der Linden viel in en fluitist Thijs van Leer begon opeens te jodelen. Een internationale hit was geboren en Focus brak wereldwijd door.