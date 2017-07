Puur Beau, dat is het beste

Het is bijna twintig jaar geleden dat Beau van Erven Dorens voor het eerst op televisie verscheen. Saillant: het was, in september 1998, ook een talkshow bij RTL 4, namelijk Alles voor de Kijkcijfers. Niet lang daarna deed hij met Minoesch Jorissen RTL Live, de opvolger van het middagprogramma De 5-uurshow. ,,En eigenlijk is Beau sindsdien niet veel veranderd'', stelt een van zijn redactieleden van destijds. ,,Ik weet nog goed dat we tijdens de lunch de items van het programma doornamen en altijd viel het me op dat hij oprecht geïnteresseerd was. Ook dat zie ik nog steeds terug. Hij is puur, je gelooft hem. Toen ik las dat Beau deze zomer Late Night zou overnemen, dacht ik meteen: nou, Humberto, ik zou niet gerust op vakantie gaan. Dit is een kolfje naar de hand van Beau.''

Studentikoos

Beau van Erven Dorens fietst zelden dezelfde weg, liet hij ooit optekenen. Weinig persoonlijkheden die in twintig jaar tijd zoveel verschillende dingen hebben gedaan op televisie als hij. Redacteur, presentator, acteur, schrijver, wat was, is en deed de Amsterdammer allemaal niet op de beeldbuis?



Zelf werd en wordt de man met de studentikoze uitstraling nog altijd het gelukkigst van de avonturen die hij mag beleven. In een Cessna’tje vliegen over Aruba, Bonaire en Curaçao. Zwemmen met zeeschildpadden. Reizen door de woestijn van Jordanië. Overleven in de jungle van Guyana. ,,Ik heb altijd het idee dat ik mezelf aan het uitvinden ben.''

Beau zocht naar grenzen en variatie. Presenteerde spelprogramma’s, acteerde in de serie Gooische Vrouwen en in films als Feestje! en Ik Ook Van Jou, vond zichzelf terug achter de desk bij Shownieuws en was zelfs gelegenheidscabaretier met een oudejaarsconference.

Lang niet alles wat de geboren Haarlemmer aanraakte, veranderde in goud. Het grote publiek pruimde het wel, dat reclamespotje in wit ondergoed (‘Jongens, we worden uitgekleed’), maar Beau kreeg minder de handen op elkaar voor programma’s als De Zaterdagavondshow met Marc-Marie & Beau, CQC, Hole in the Wall, De Nieuwe Uri Geller, Show Me The Money, De Gemene Deler en, het meest recent, Beaufort. De vele flops ten spijt hield de allrounder de gunfactor, bleef hij terugkeren. Op het podium bij RTL Boulevard, waar hij duidelijk op zijn plek is. En hij leverde een pareltje met The Amsterdam Project, het daklozenprogramma dat net naast de Zilveren Nipkowschijf greep.

Met Minoesch Jorissen in 1998.

Andere koek

Daarin viel de presentator op door zijn sociale omgang: warm zonder dat het klef werd. Puur en oprecht. Het zijn ook de eigenschappen waarmee hij vanaf maandag RTL Summer Night tot een succes wil maken. ,,Niet een beetje de journalist gaan uithangen of de Eva Jinek'', liet hij al doorschemeren. ,,Je kunt zo’n uitzending niet oefenen. Ik vind het leuk om het allemaal te ontdekken gedurende die eerste week. Wat is leuk en wat moet je niet doen? Hoe lang is een gesprek nog leuk? Het is totaal andere koek dan RTL Boulevard natuurlijk. Daar verheug ik me echt op. Ik weet dus ook nog niet of dit me gaat lukken, maar ik moet gewoon Beau zijn en een gezellige avond maken. Daar ga ik voor. Ik denk dat ik gewoon vooral mezelf moet zijn.''

Dat is de conclusie van een twintigjarige verzameling aan zelfkennis en zelfreflectie: Beau als zichzelf, dat is het beste.