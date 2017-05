Rachel Hazes slaapt weer thuis

Autobiografie Monica Geuze knalt binnen in bestsellerlijst

15:15 De autobiografie van vlogster Monica Geuze is goed ontvangen. Het boek My Way debuteert deze week op twee in de Bestseller 60. De internetster schreef op 22-jarige leeftijd al een boek waarin ze vertelt over haar jeugd en hoe ze begon met vloggen.