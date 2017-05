Radiobaas NPO met dj’s in gesprek over noodlijdend 3FM

Bosman reageert op de meest recente luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek. Daaruit bleek dat 3FM twee maanden nadat de jongerenzender het laagste marktaandeel van de eeuw noteerde, nóg meer publiek is kwijtgeraakt. In de meetperiode maart-april kwam het station uit op een zorgwekkende 4,5 procent marktaandeel. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 7 procent. 3FM is nu het zevende station van Nederland.



3FM scoort al lange tijd dramatische luistercijfers en een keerpunt wil maar niet komen. De vrije val werd ingezet in 2015 met het vertrek van kopstukken als Coen en Sander (die verhuisden naar Radio 538) en Gerard Ekdom (tegenwoordig dj in de ochtend op Radio 2). Eind vorig jaar werd opnieuw een carrousel in gang gezet toen Giel Beelen stopte met zijn ochtendprogramma. Op die plek zit nu Domien Verschuuren. Het lijkt erop dat de jonge luisteraar ‘het nieuwe 3FM’ niet accepteert.



,,We hebben bij 3FM vrij recent het roer behoorlijk omgegooid en het kost tijd om het publiek daar aan te laten wennen en weer een grotere fanbase op te bouwen’’, aldus Jurre Bosman. Hij is sinds het vertrek van 3FM-baas Basyl de Groot begin deze maand, naast radiodirecteur ook waarnemend zendermanager. Momenteel onderzoekt hij dus hoe het beter kan. ,,Zodra daar meer over bekend is, laat ik het weten.’’