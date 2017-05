Ralph Siegel na bestraling terug met nummer voor Songfestival

Doen die afwijzingen u pijn?

,,Dat doet best pijn, ja. Ik heb Duitsland zeven keer in de top 5 gekregen. Maar goed, de mensen van toen werken er niet meer. Dingen veranderen blijkbaar. Ik ben 71 jaar. Ik kan niets anders dan dat accepteren.’’



U betaalt alle kosten voor het meedoen van San Marino zelf. In Nederland doet de organiserende omroep dat.

,,Ik moet wel! In San Marino is nergens geld voor. Als ik de hotelkamers voor het team en hun reis niet betaal, komen we nergens.’’



Wat is volgens u het geheim van een goed Songfestivallied?

,,De grootste fout die kunt maken is uitgaan van de smaak van je eigen land. Wat hier populair is, zegt niets over wat Hongarije, Spanje of Noorwegen leuk vinden, snap je dat? Ik heb over de hele wereld gewoond, ik weet wat Europa mooi vindt. En ik zeg altijd: leg je pas geschreven liedje een maand in een kast en luister er dan naar alsof je ergste vijand het heeft geschreven. Vind je het nog steeds leuk, dan is het een goede song.’’



U debuteerde in 1974, het jaar dat ABBA won. U zei eerder soms terug te verlangen naar ‘the old days’ van het festival.

,,Dat ging over de moderne opzet, het internet regeert. Vroeger was er nog magie. Het publiek hoorde liedjes op de avond van het festival voor het eerst. Dit jaar is het liedje van Italië al meer dan 50 miljoen keer bekeken op YouTube! De verbazing en de verrassing zijn weg en dat vind ik jammer, ja.’’



Is dit dan uw laatste deelname?

,,Echte artiesten gaan nooit pensioen. Liedjes zal ik altijd blijven maken. Maar ik voel wel dat ik ouder word. Mijn lichaam krijgt steeds meer moeite zo’n festival vol te houden.. Die lange rode loper van de openingsceremonie moest ik overslaan. Ik kan niet langer meer dan een kwartier achter elkaar staan. Maar ik wil stoppen met een laatste groot succes. Een finaleplek, een top 10-klassering. Dat zou kunnen met dit liedje. Daar geloof ik echt in!’’



De bookmakers zetten uw inzending op de laatste plaats. Wat als hun voorspelling uitkomt?

,,Dan ziet u me volgend jaar weer, vrees ik voor u.’’