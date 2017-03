Rapper Boef: Droom is samenwerken met internationale ster

Je komt op 1 binnen in de album top 100. Je staat met 17 liedjes in de top 25 van de single top 100. Op Spotify stond je op plek 22 van meest gestreamde artiesten wereldwijd. Zag je dit succes aankomen? ,,Ik had natuurlijk al best wel veel views op YouTube en ik stond op 40 miljoen streams op Spotify, dus ik had wel verwacht dat het goed zou gaan. Maar wat er nu gebeurt, gaat mijn pet te boven. Het is een speciale week. Het album heet niet voor niks Slaaptekort. Ik heb weinig geslapen en ik heb hard gewerkt. Ik heb echt mijn best gedaan daarvoor en dat het dan zo uitpakt: daar ben ik supertrots op.'' Ik begreep dat Ali B een grote rol heeft gehad in de totstandkoming van het album, klopt dat? ,,Niet zozeer in het maken van het album, maar hij heeft mij wel als een grote broer begeleid. Door Ali heb ik de juiste stappen gemaakt op weg naar het uitbrengen van het album. Maar om eerlijk te zijn, heb ik het meest gehad aan mijn publiek. Bij shows hoor je waar zij van houden en dat inspireert weer om beter mijn doelgroep te bereiken.'' Er staat nu een hele generatie jonge talentvolle rappers op. Lil Kleine en Ronnie Flex scoorden hits, Broederliefde brak records met hun album en nu breek jij ook door bij het grote publiek. Hoe kijk jij daar naar? ,,Ik ben sowieso blij dat jongeren die goed kunnen rappen zich nu kunnen doorontwikkelen. Ali B vertelde mij dat in zijn tijd rappers niet veel samenwerkten. Ik vind het mooi om te zien dat wij in deze tijd elkaar niet zien als concurrent. En je ziet dat doordat we samenwerken (Ronnie Flex is op het album van Boef te horen, red.) het succes oplevert. Vroeger was hiphop in Nederland niet zo relevant. Het werd niet opgepakt op de manier zoals het nu wordt opgepakt. Ik vind het echt mooi om te zien dat het ook in Nederland aan het groeien is.'' Lees verder onder de video.

Dan toch even over de tijd dat er meer negativiteit om jou heen hing. Je kwam slecht in het nieuws door je vlogs en kreeg daarom veel kritiek. Wat we nu zien, is dat de nieuwe Boef en is de oude verleden tijd?

,,Als je spreekt over de positiviteit die nu ontstaat door mijn muziek en mijn nieuwe vlogs kan je zeker spreken van een nieuwe Boef. Die omslag heb ik zelf moeten maken. Waar ik vandaan kom, is het ook niet makkelijk om in een klap beroemd te zijn. Ik wist in het begin er minder mee om te gaan dan nu. Ik heb echt leren omgaan met het succes. Daarvoor moet ik ook de credits geven aan Ali B. Hij heeft me heel veel bijgebracht. Mensen konden mij wel vertellen dat ik fout bezig ben, maar als ik zelf dingen niet inzie, dan kan ik ook niks veranderen aan mijzelf. Op een gegeven moment kreeg ik zelf ook door dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik ben gaan nadenken over hoe ik dit een positieve draai kon geven. Dat is mij gelukt en nu ik wil deze lijn ook doortrekken.''



Nu heb je alles goed voor elkaar. Het album is nog geen week oud en kan je nu al een groot succes noemen. Wat is het volgende grote doel?

,,Je moet je fans altijd een stap voor zijn. Als zij al weten wat je gaat doen, dan is het niet meer zo speciaal. Ik moet altijd voor verrassing blijven zorgen. Maar ik zou natuurlijk graag in Ahoy of in Afas Live willen staan met mijn eigen show. En ik heb ook de wens om een samenwerking aan te gaan met een grote internationale artiest. Ali B heeft het in zijn tijd met Akon gedaan. Die is nu dan minder relevant, maar je moet wel in diezelfde categorie denken. Dat zou voor mij echt een droom zijn.''